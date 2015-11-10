Что делать, если чувствуешь начало болезни осенью?
10.11.2015 00:17

Заболевание

Такое чувство бывает у нас иногда, когда мы чувствуем захватывание организма болезнью. В этот период очень важно проанализировать, что это может быть: простуда или вирусная инфекция, так как профилактические действия у каждого из этих случаев немного разные. Но, тем не менее, как в первом, так и во втором случае, обязательно необходимо укрепить иммунитет организма, так как именно иммунитет борется с патогенами, а если иммунитет будет крепким, то он подавит их и не даст активизироваться.

Важно отметить, что очень часто состояние заболевания мы путаем с сильной усталостью, когда у нас ломит и горит тело и чувствуется слабость. Все эти симптомы проходят через несколько часов отдыха, но если это не прошло, и у вас наблюдаются более серьёзные симптомы, то нужно принимать лечебные меры.

Что принять если чувствуешь, что заболеваешь? В данной ситуации эксперты сайта TimeLady.ru рекомендуют выпить средство, которое помогает «убить» симптомы, это такие известные средства как: Фармацитрон, Колдрекс и т.п. Они выпускаются в виде порошков и разводятся в горячей воде. Хотим обратить ваше внимание на то, что данные средства только облегчают состояние, убивая симптомы, в том числе и понижая температуру, но не помогают в лечении. Нужно ведь помочь иммунной системе, а для этого нужно принять иммуностимулирующие препараты, как например Афлубин. Если же вы контактировали с человеком больным вирусной инфекцией, или в данный период времени проходит эпидемия гриппа, то рекомендуем помимо иммуностимулирующего средства выпить Амизон или Арбидол, они помогают иммунитету и убивают вирусный патоген. Также можно принять витаминные препараты: Аскорбиновую кислоту и Ревит.

Если вы перемёрзли, то есть вероятней всего у вас простуда, в этом случае рекомендуется согреться. Для этого можно попарить ноги и руки. Как при простудном заболевании, так и при вирусном – если вам холодно, то вы можете положить себе грелку или бутылку с горячей водой в кровать. Можно даже одеть кофту, она поможет пропотеть, а, как известно, когда человек потеет — «уходит» болезнь. Бороться с недугом организму легче во сне, поэтому если вы чувствуете, что заболеваете, то лучше лечь спать, даже если ещё не ночь – поспите пару часиков, это полезно. По крайней мере, если вы не уснёте, то полежите с закрытыми глазами и отдохните.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

﻿﻿﻿
 
Цитата

Новый исполняющий обязанности мэра Херсона Владимир Мыколаенко о славе и бренном существовании:

Мне кажется, что существование таких людей, как Чорновол, вне времени.




Последние новости
ОПРОС
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ "КРЫМСКАЯ" АГРЕССИЯ РОССИИ?
 
Параллель 46
Поминки Сiчi
09.06.2014 23:17
7 червня в чарівній місцевості на березі річки Інгулець (в 15 км від Херсона) пройшов старовинний козацький захід – поминки січі.У похідній козацькій церкві було накрито стіл, та запрошено усіх бажаючих на поминки. Як відомо остання січ була зруйнована 4-5 червня, а 6 червня був написаний звіт цариці Катерині Другій про виконану роботу. Тому саме перші вихідні після цієї дати і було обрано організаторами для проведення заходу.
Подробнее
 
Аналитика
Херсонская крепость - удивительная городская достопримечательность
02.08.2015 08:42
В 1737 году, в ходе очередной русско-турецкой войны, на месте современных хлебозавода и портового элеватора запорожские казаки кошевого атамана Ивана Малашевича, входившие в состав армии фельдмаршала Бурхарда-Христофора фон Миниха, возвели земляное укрепление Александровский шанец или Александр-шанц. Свое название крепость получила в честь командира одной из дивизий - генерала Александра Ивановича Румянцева. Александр-шанц представлял из себя земляную крепость (ретраншемент) с двумя бастионами. За земляным валом находились три «жилых покойца» и 10 землянок. В 1737-1740 годах здесь размещался центр Перевозской паланки - одной из административно-территориальных единиц Запорожской Сечи, контролировавшей перевозы через Днепр. Гарнизон состоял из полкового старшины и 219 казаков.С целью укрепления южных рубежей Российской империи на месте Александр-шанца в 1778 году по указу императрицы Екатерины II была заложена Херсонская крепость с адмиралтейством. Имя нового города было выбрано наместником Новороссии Григорием Александровичем Потемкиным не случайно. Именно так в средние века назывался Херсонес, где Святой князь Владимир принял крещение. С августа 1778 года руководство строительством крепости и верфи было поручено генерал-цехмейстеру Ивану Абрамовичу (Ибрагимовичу) Ганнибалу - сыну арапа Петра Великого, герою русско-турецкой войны 1768-1774 годов, отличившемуся при взятии крепости Наварин и в Чесменском сражении. Вся тяжесть работ по сооружению укреплений легла на местный гарнизон, бывших запорожцев и каторжников, среди которых был и прославленный гайдамацкий атаман Семен Гаркуша. Несколько позднее в Херсон прибыло около 1 000 корабельных плотников.Уже в 1779 году на Херсонской кораблестроительной верфи были заложены первые корабли Черноморского флота. Правда, первый линейный корабль «Екатерина», построенный из сырого леса, дал течь уже при спуске на воду, однако следующий 66-пушечный линейный корабль «Слава Екатерины» успешно сошел со стапелей в 1783 году. Строительством кораблей руководил корабельных дел мастер Семен Афанасьев. В том же году сооружались фрегаты «Храбрый», «Херсон», «Крым», «Осторожный». В 1783 году в Херсон прибыла команда балтийских матросов под руководством тогда еще капитана II ранга Федора Федоровича Ушакова. В это время в городе свирепствовала чума. Ушаков приложил немало усилий, чтобы спасти свою команду, сооружавшую линейный корабль «Святой Павел» от смертоносной эпидемии. Выдающуюся роль в борьбе с чумой в Херсоне сыграл один из основоположников отечественной эпидемиологии, выпускник Киево-Могилянской академии Даниил Самойлович (Сущинский). В следующем году эпидемия чумы была ликвидирована.До наших дней от архитектурного ансамбля Херсонской крепости сохранились лишь Очаковские и Московские ворота с примыкающими к ним бастионами, один из крепостных колодцев, здание арсенала, пороховой погреб, Екатерининский собор с колокольней.
 
Мнение
На Херсонщине почтили память героя
28.12.2014 12:46

В Памятненской общеобразовательной школе I-III ступеней, что находится в Голопристанском районе, установили мемориальную доску в честь Сергея Хоменко, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции.
Подробнее
 

Реклама