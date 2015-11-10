Что делать, если чувствуешь начало болезни осенью?

Такое чувство бывает у нас иногда, когда мы чувствуем захватывание организма болезнью. В этот период очень важно проанализировать, что это может быть: простуда или вирусная инфекция, так как профилактические действия у каждого из этих случаев немного разные. Но, тем не менее, как в первом, так и во втором случае, обязательно необходимо укрепить иммунитет организма, так как именно иммунитет борется с патогенами, а если иммунитет будет крепким, то он подавит их и не даст активизироваться.



Важно отметить, что очень часто состояние заболевания мы путаем с сильной усталостью, когда у нас ломит и горит тело и чувствуется слабость. Все эти симптомы проходят через несколько часов отдыха, но если это не прошло, и у вас наблюдаются более серьёзные симптомы, то нужно принимать лечебные меры.



Что принять если чувствуешь, что заболеваешь? В данной ситуации эксперты сайта TimeLady.ru рекомендуют выпить средство, которое помогает «убить» симптомы, это такие известные средства как: Фармацитрон, Колдрекс и т.п. Они выпускаются в виде порошков и разводятся в горячей воде. Хотим обратить ваше внимание на то, что данные средства только облегчают состояние, убивая симптомы, в том числе и понижая температуру, но не помогают в лечении. Нужно ведь помочь иммунной системе, а для этого нужно принять иммуностимулирующие препараты, как например Афлубин. Если же вы контактировали с человеком больным вирусной инфекцией, или в данный период времени проходит эпидемия гриппа, то рекомендуем помимо иммуностимулирующего средства выпить Амизон или Арбидол, они помогают иммунитету и убивают вирусный патоген. Также можно принять витаминные препараты: Аскорбиновую кислоту и Ревит.



Если вы перемёрзли, то есть вероятней всего у вас простуда, в этом случае рекомендуется согреться. Для этого можно попарить ноги и руки. Как при простудном заболевании, так и при вирусном – если вам холодно, то вы можете положить себе грелку или бутылку с горячей водой в кровать. Можно даже одеть кофту, она поможет пропотеть, а, как известно, когда человек потеет — «уходит» болезнь. Бороться с недугом организму легче во сне, поэтому если вы чувствуете, что заболеваете, то лучше лечь спать, даже если ещё не ночь – поспите пару часиков, это полезно. По крайней мере, если вы не уснёте, то полежите с закрытыми глазами и отдохните.