Действия, которые нужно принимать, если вас затопили соседи

Мы уже привыкли делать мир вокруг себя ярче и, если можно так выразиться, удобнее. Для это мы постоянно что-то покупаем для своей квартиры. Это могут быть как шторы, картины, мозаики, так и более крупные предметы, например, набор мебели. И все бы ничего, да только наше добро может уничтожить сила в виде соседской квартиры, из которой в самый неподходящий момент начинает сочиться струйка воды прямо на голову. Сегодня мы расскажем о том, что делать в том случае, если вас затопили соседи сверху. Без паники! Первое, что вы должны сделать, как только увидите капли над своей головой, это убрать все предметы интерьера. Это могут быть коврики, различная электроники, столы, стулья… В общем, любые предметы, которым вода может нанести существенный урон. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше сэкономите себе денег и нервов. Далее отключаем электросчетчик, что бы обезопасить себя от короткого замыкания. Некоторые специалисты рекомендуют сначала отключить счетчик, а уже затем разбираться с мебелью и в этом есть своя истина. Но как показывает практика, чаще всего затопления со стороны соседей происходят в ночное время и без света вы банально ничего не увидите. Лучше всего действовать по обстановке. Ну а последним шагом станет общение с соседом. Подниметесь к нему на этаж и позвоните в дверь. Помните, что ругаться и тем более применять силу ни в коем случае нельзя! Почему? Да хотя бы потому, что ваш сосед наверняка не хотел устраивать никаких потопов, так что произошел он по воле случая. Если сосед не открывает, звоните и стучите в дверь. Возможно, он просто крепко спит или, что случается сплошь и рядом, находится в состоянии алкогольного опьянения. Чем быстрее вы его разбудите, тем меньше затрат на ремонт вам понадобится. Ели вам повезло и сосед-таки открыл дверь, то быстро объясните ему ситуацию, он должен сделать все возможное, что бы устранить утечку. Чаще всего утечка связана со сломанным унитазом, стиральной машинкой, незакрытым краном в ванной комнате. Нередко, однако, протечка происходит из-за прорыва трубы и в этом случае может помочь разве что вызов сантехника. В таком случае вам необходимо вместе с собрать всю воду с пола и постараться сделать так, что бы она на него больше не попадала. Бывают случаи, когда протечку невозможно обнаружить. Автор этих строк сталкивался с такой проблемой, когда вода тоненькой струйкой где-то сочилась, но где именно, обнаружить было невозможно. Как оказалось, подтекала одна из трубы, что находилась за кухонным шкафом, при этом протечку невозможно было заметить. Если вы столкнулись с такой проблемой, то смело вызывайте слесаря — пусть перекрывает воду, а соседи ищут утечку. Подсчет и возмещение ущерба Теперь возвращаемся в свою квартиру и начинаем осматривать повреждения. Как правило, первыми «под обстрел» попадают обои, затем ковры и ковровые дорожки, ну а после — техника и мебель. Как говорил известный персонаж советского фильма, все, что нажито непосильным трудом — всё погибло! Но не стоит переживать, поскольку шанс вернуть затраченные средства вполне реален. По возможности сразу же звоним в жилищно-эксплуатационную организацию, объясняем ситуацию. Вам создают специальную комиссию, которая должна будет придти в квартиру и осмотреть повреждения. Необходимо, что бы вместе с этим на осмотре присутствовал виновник «торжества», хотя, как утверждают некоторые юристы, сегодня это не обязательно. Затем составляется акт в нескольких экземплярах, один из которых остается у вас. Все акты подписываются, на них ставятся печати. Комиссия обычно не приходит в день заявления, поскольку не всегда существует такая возможность. И это даже хорошо, потому что в некоторых случаях первые последствия затопления появляются лишь через несколько дней. Как вариант, вы можете обратиться в независимую экспертизу. Особого значения это не имеет, однако стоимость экспертизы может обойтись в кругленькую сумму. Следующий шаг — разговор с соседом. Вы должны предъявить сумму, которую он должен вам выплатить. Как правило, такие разговоры ничем не заканчиваются, поэтому можете смело подавать в суд. Самостоятельно этого лучше не делать, поскольку есть много нюансов, которые вы не знаете. Лучше обратитесь к юристу, который все сделает за вас. Плюс такого подхода заключается еще и в том, что услуги юриста оплачивает проигравшая сторона. Правда, дорогого адвоката привлекать не рекомендуется, поскольку если стоимость его услуг будет выше рыночной, то суд может заставить проигравшую сторону оплатить ваши затраты на него не в полном размере. И все же попробуйте договориться с соседом, так сказать, полюбовно. Ведь чем раньше вы начнете от него получать деньги (пусть даже частями), тем быстрее сможете начать ремонт. К тому же судебные процессы могут растягиваться на долгие месяцы. Что еще можно посоветовать? Страхуйте квартиру в том числе и от потопов — в этом случае вам даже не придется разговаривать с соседом, все обязательства берет на себя страховая компания, а вы в относительно короткий период времени получите деньги на ремонт.