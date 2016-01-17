Херсонский актер в мелодраме от канала "Интер" сыграл владельца казино

В начале февраля, на телеканале Интер стартует 60-серийная остросюжетная мелодрама собственного производства «Спросите у осени» в которой снялся актер Херсонского облмуздрамтеатра им. Н. Кулиша, любимец херсонской публики Александр Мельник.

В жизни человека осень пора зрелости и опыта, однако для настоящих чувств нет преград. Главным героям сериала, для которых жизнь преподнесла не мало испытаний, снова приходится окунуться в потоки бурных страстей и судьбоносных решений, научиться снова любить и прощать, но главное найти истинные жизненные ценности и принять главный в их жизни выбор.

В сериале Александр Мельник сыграл роль хозяина казино. На экране он появится начиная с 5 серии и пройдет сериал до конца.