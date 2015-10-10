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Когда самый короткий день в году?
10.10.2015 23:55

Существует такой необычный термин, как солнцестояние — это астрономическое событие, во время которого центр Солнца проходит через точки эклиптики, наиболее удалённые от экватора небесной сферы. Солнцестояние может быть как зимним, так и летним, однако в данном случае нас интересует первый вариант.

День зимнего солнцестояния считается самым коротким в году и именно по нему астрономы начинают отсчитывать начало зимы, а не 1 декабря, как это принято во всем мире. Тоже самое касается и лета, когда можно лицезреть самый длинный день.

Чаще всего зимнее солнцестояние приходится на 21, реже на 22 декабря и происходит оно в северном полушарии. Сдвиги связаны с наличием високосного года. Самый короткий день в году длится всего 5 часов и 53 минуты, после чего продолжительность дня начинает расти. Само собой, в это же время наступает самая длинная ночь.

Если астрономы по-своему отсчитывают начало лета и зимы, значит, должны быть данные по весне и осени. Действительно, начало астрономической весны и осени именуют днями весеннего и осеннего равноденствия соответственно, то есть в те дни, когда длина дня и ночи является одинаковой.

Что интересно, с днем зимнего солнцестояния связано много легенд и традиций. Например, считается, что если за несколько дней до праздника избавиться от всех плохих и лишних мыслей, то произойдет твое второе рождения. Для большего эффекта можно даже написать на листке бумаги то, от чего тебе хотелось бы избавиться, сжечь и загаданное обязательно сбудется.

В канун праздника принято строить планы на будущее и загадывать желания. Поговаривают, что все загаданные в ночь желания обязательно сбудутся в скором будущем, причем даже те, на которых вы поставили крест. Только крайне желательно, что бы желания эти были вполне реализуемы, а не из серии «Хочу завтра найти под кроватью миллион долларов».

Также рекомендуется отмечать 21/22 декабря именно как праздник, а не просто очередной день. Соберите семью, накройте праздничный стол, произносите тосты за свои желания и т.д.

Самое интересное, что наши предки уделяли огромное значение этому дню, поэтому праздновали его с не меньшим размахом, чем другие праздники. Причем отмечать его нужно было обязательно всей семье, ведь в противном случае солнце могло разозлиться и остаться на месте, не продлив продолжительность дня. Также дни солнцестояния символизировали начало и окончание работ, связанных с земледелием, строительством и прочими важными делами
 

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Цитата

Новый исполняющий обязанности мэра Херсона Владимир Мыколаенко о славе и бренном существовании:

Мне кажется, что существование таких людей, как Чорновол, вне времени.




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