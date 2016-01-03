Почему хрустит снег?

На сегодняшний момент их две: Трение кристалликов друг о друга при давлении Ломание кристалликов Ученые считают, что наиболее верная причина явления именно вторая. Кстати, по этому звуку в былые времена было принято оценивать погоду на улице. Однако если температура воздуха поднимается выше отметки −5°C, то происходит небольшое подтаивание снега, из-за чего снежинки начинают издавать совсем иной скрип. И чем быстрее приходит тепло, тем меньше человек слышит характерный хруст. Почему? Потому, что при давлении кристаллики практически не ломаются, а еще больше тают. Из-за этого выделяющаяся вода смачивает их и снежинки скользят по смоченной поверхности. Кстати, не стоит забывать, что на звук влияет также их форма и размер. Для чего используется? Снег, как ни странно, используется для строительство. Так, из него делают Иглу — зимнее жилище эскимосов. Оно представляет из себя небольшую (обычно 3 метра диаметром) куполообразную постройку высотой два метра, в основе которой лежат ледяные или снежные блоки. Для того, что бы происходил отток излишков углекислого газа и приток кислорода, вход обычно делается ниже уровня пола. Окна делают редко — хватает света, которые проникает сквозь ледяные кубы. Внутреннее помещение чаще всего застилают шкурами животных, иногда тоже самое проделывают со стенами. Для обогрева используются плошки-жирники, из-за чего стены жилища слегка подплавляются, но не тают, поскольку избыток тепла выходит наружу. Именно поэтому внутри образуется вполне нормальная для человеческого тела температура.