Почему краснеют белки глаз?

Глаза относятся к органам зрительной системы, которая есть у животных и у человека. Они способны воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн, тем самым выполняя функцию зрения. Именно благодаря глазам человек воспринимает наибольшее количество информации из окружающего его мира (по некоторых данным, до 90%). Данный орган имеет достаточно сложное строение и состоит из множества веществ. Перечислять их, однако, мы не станем — для этого имеется Википедия. А вот о некоторых проблемах поговорим более подробно, ведь игнорировать трудности, которые возникли с глазами, нельзя ни в коем случае — некоторые заболевания грозят потерей зрения навсегда! Правда, сегодня мы поговорим лишь о покраснении склеры (наружной плотной соединительнотканной оболочке, которая выполняет опорную и защитную функции) — это не столь страшный недуг, хотя он зачастую говорит о более страшных болезнях. А теперь обо всем по порядку. Причины покраснения В норме белок яблока имеет чистый белый оттенок, однако отчетливо видимые на нем мелкие кровеносные сосуды могут говорить о патологии, которая, возможно, требует лечения. В первую очередь это может говорить лишь о том, что ваши глаза сильно устали и им необходим отдых. Когда это происходит? Например, подобными отклонениями часто страдают подростки, которые могут чуть ли не сутками проводить время за экраном монитора компьютера или перед телевизором. Что может помочь? Во-первых, здоровый сон. Во-вторых, специальные капли, которые можно приобрести в любой аптеке. В-третьих, особые компрессы, правда, использовать их можно только полноценного обследования у доктора. Ну и конечно постарайтесь как можно реже трогать раздраженные глаза. Нередко покраснение возникает в результате возникновения конъюнктивита — это воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано инфекцией или аллергической реакцией. Конъюнктивит может быть различных видов, чаще всего заболевание бывает вызвано аденовирусами, в остальных случаях дело в бактериях. Проблема заключается еще и в том, что болезнь эта является заразной и может с легкостью передаваться от одного человека к другому. В качестве лечения используются компрессы, капли, антигистаминные препараты и прочие лекарственные препараты — это зависит лишь от вида конъюнктивита. Возможно, что недуг был вызван повреждением роговицы — прозрачной наружной оболочки глазного яблока. Причиной повреждения может быть контакт с пылью, грязью или даже каким-то предметом. Чаще всего возникает этакая царапина, при этом затрагивается исключительно поверхность глаза. Однако если в ранку попадет инфекция, то на месте царапины образуется язвочка, а это заболевание куда серьезнее. Другая вероятная причина — блефарит. Это целая группа различных заболеваний глаз, которая сопровождается хроническим воспалением век и достаточно трудно поддается лечению. В качестве возбудителя выступает золотистый стафилококк (шаровидная грамположительная бактерия, которая у пятой части населения сохраняется на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, а также на кожных покровах). Блефарит возникает также из-за анемии, недостатке витаминов, при заболеваниях пищеварительного тракта, носоглотки, зубов и так далее. Для лечения используются мази и капли на протяжении достаточно длительного срока. Другая болезнь, при которой происходит сильное покраснение глазного яблока, — увеит. Это воспаление сосудистой оболочки глаза, которое в 25% случаев приводит к слабовидению и даже слепоте. Симптомами болезни служит светобоязнь, слезоточение, «туман» перед глазами, ухудшение зрения. В случае обнаружения этих симптомов, обращение за медицинской помощью должно быть как можно более быстрым. Еще один крайне неприятный недуг — глаукома, целая группа глазных заболеваний, для которых свойственно постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, что приводит к развитию дефектов зрения. Существует так называемый приступ глаукомы, который возникает из-за резкого повышения внутриглазного давления. Это приводит к нарушению кровообращения глаза и даже может приводить к слепоте.