Почему ребенок часто болеет?
24.11.2015 01:14

Достаточно распространенная ситуация — ребенок сидит дома, еще даже не начал ходить в детский садик, а болеет чуть ли не каждую неделю. В итоге маме приходится брать на работе больничный лист, хватать в руки малыша и бежать с ним к доктору, который вот уже в очередной раз выписывает лекарственные препараты. И ведь самое интересное в этой ситуации то, что чадо особо-то ни с кем из своих сверстников даже не общается, много сидит дома, не так часто выходит на улицу и при этом он умудряется постоянно болеть. В чем же дело?

Специалисты считают, причина может быть в том, что сам малыш является бессимптомным носителем заболевания. В таких случаях лечению в первую очередь необходимо подвергать тех людей, с которыми чаще всего общается малютка, а это может быть мама, папа, дедушка, бабушка, няня и так далее. Например, зачастую разносчиком ОРВИ является мама, поскольку в ее организме «сидит» хронический тонзиллит. И пусть она сама давно забыла, что такое больное горло, однако ее миндалины до сих пор могут оставаться крайне эффективным распространителем вируса, который обрушивается на ее любимого малыша.

Врачи говорят, что даже тот ребенок, у которого максимально ослаблен иммунитет, не будет так часто болеть, если его окружают люди, которые не являются очагом инфекции. Тут может возникнуть вопрос — а что же делать маме и папе, если причина постоянных заболеваний малютки кроется именно в них? Ну, до удаление миндалин доводить не нужно, а вот курс их промывания у отоларинголога пройти крайне желательно, ведь тогда тонзиллит перестанет давать о себе знать еще очень долго, а пока ваше дитя перестанет болеть и сможет окрепнуть, восстановив иммунитет.

• Совсем другое дело, когда речь заходит о ребятишках, посещающих детский садик. Дело в том, что в этом прекрасном заведении любая вирусная инфекция разносится просто с невероятной скоростью. Свою роль в этом играют и родители, которые вместо того, что бы оставить болеющего ребенка дома, непременно отводят его в детский сад, так как у них возникли неотложные дела…

Если ребенок часто страдает от ОРВИ, то у него формируется хронический очаг инфекции в верхних дыхательных путях, что в свою очередь приводит к увеличению аденоидов, а в более старшем возрасте — к хроническому тонзиллиту. У малыша уже не только забивается нос, но и начинает одолевать частая ангина. Как нужно поступать? Здесь все зависит только от детского садика — его руководство каждое утро должно выделять одну медсестру, которая осматривала бы всех без исключения ребятишек и в случае, если те шмыгают носом, отправляла бы их домой, тем самым защищая оставшихся детей от инфекции. Увы, так делают крайне редко, поскольку никаких официальных распоряжений на сей счет не имеется.

В качестве решения вопроса с постоянными заболеваниями горла некоторые врачи предлагают удаление аденоидов. И вот здесь-то нужно хорошенько задуматься — а стоит ли идти на такой шаг? Ведь с заболеванием можно справиться и при помощи лекарственных препаратов, а стресс, вызванный удалением аденоидов у ребенка, может лишь привести к понижению иммунитета. Как поступить в подобных случаях, каждый родитель должен решить сам. Также неплохо было бы посоветоваться с врачом, который расскажет о всех плюсах и минусах данного метода.

• Причина третья — нахождение вируса в оргазме ребенка. Врачи последнее время часто заявляют, что с каждым годом количество инфицированных вирусом Эпштейна-Барр детишек лишь растет. Сам вирус относится к группе герпесоподобных, живет в организме долгие годы и зачастую даже не дает знать о себе. В тоже время именно он является причиной возникновения таких болезней, как свинка, мононуклеоз, хронический тонзиллит, а также непосредственно связан с аденоидами. Кроме того, в последнее время его начали обвинять в возникновении хронической усталости у малышей — проблема известная, хотя и крайне неприятная.

Что делать? Тут ничего нового мы сказать не сможем — необходимо бороться с очагами инфекции, которые окружают малютку со всех сторон. При этом сам вирус практически не уязвим, хотя иммунная система способна самостоятельно регулировать его численность, но только в том случае, если отсутствует обострение болезни.
 

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Новый исполняющий обязанности мэра Херсона Владимир Мыколаенко о славе и бренном существовании:

Мне кажется, что существование таких людей, как Чорновол, вне времени.




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