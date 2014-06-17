Новость дня
Боевых дельфинов из Севастополя хотят перевезти в Геническ
17.06.2014 11:49
 

Владельцы дельфинария, который на днях должен открыться на Арабатской стрелке воле Геническа  инициируют акцию по возвращению  боевых дельфинов из аннексированного Севастополя в Украину. 
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Главные новости

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Расчет излучения для мембранных стен для различных конфигураций и заполнений (вставок)
27.01.2016 00:00

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В настоящее время является актуальным использование по расчету излучения мембранных стен. Такие расчеты могут быть использованы при испытании образца с одинаковой огнестойкостью прозрачной или полупрозрачной вставки на соответствующем отрезке испытываемого образца или области перемычки.
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Херсонский актер в мелодраме от канала "Интер" сыграл владельца казино
17.01.2016 19:26

 
В начале февраля, на телеканале Интер стартует 60-серийная остросюжетная мелодрама собственного производства «Спросите у осени» в которой снялся актер Херсонского облмуздрамтеатра им. Н. Кулиша, любимец херсонской публики Александр Мельник.
 
В жизни человека осень пора зрелости и опыта, однако для настоящих чувств нет преград. Главным героям сериала, для которых жизнь преподнесла не мало испытаний, снова приходится окунуться в потоки бурных страстей и судьбоносных решений, научиться снова любить и прощать, но главное найти истинные жизненные ценности и принять главный в их жизни выбор.
 
В сериале Александр Мельник сыграл роль хозяина казино. На экране он появится начиная с 5 серии и пройдет сериал до конца.
 

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Почему хрустит снег?
03.01.2016 22:14

Как известно, если надавить на снег, скажем, ногой, то он издаст звук, похожий на хруст или скрип. Мы сталкиваемся с ним достаточно часто, например, когда идем по улице зимой, катаемся на лыжах и так далее. Стоит отметить тот факт, что характерный скрип мы слышим только тогда, когда температура окружающей среды не выше −5°C. Каковы причины появления этого звука?
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Курортный поселок "Большевик" будет переименован
20.12.2015 22:16
Декоммунизация. Голопристанский район готовится к переименовании некоторых населенных пунктов
 
Так, по информации Голопристанской райсовета и РГА на территории района переименованию подлежит 5 населенных пунктов. По предложению Голопристанской районной государственной администрации, населенные пункты предлагается переименовать так:
 
пос. Большевик (Круглоозерська сельский совет) — Приморье
с. Коммуна (Збурївська сельский совет) — Тендровское
с. Индустриальное (Садовский сельский совет) — Братское
с. Краснознамянка (Краснознамянська сельский совет) — Александровка
пос. Октябырьское (Добропольская сельская рада) – Рассвет
 
Напомним, что органы местного самоуправления, на территории которых находятся населенные пункты, внесены в список Украинского института памяти как такие, что нуждаются в переименовании, имели возможность предоставить предложения относительно новых названий до 21 ноября 2015 года.
 
К сожалению, ни один сельский совет в определенные сроки своих предложений не предоставила.
 
Уже 23 декабря 2015 года предложения будет рассматривать профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, после чего вынесет их на рассмотрение депутатов.
 
Закон Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” вступил в силу 21 мая 2015 года.
 
Законодательный акт предусматривает также демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке.
 
Кроме того, Законом регламентируется переименование районов в городах, скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов, названия которых содержат символику тоталитарного коммунистического режима.
 
В случае, если предложения относительно указанных населенных пунктов не поступят в определенные в законодательном акте сроки, то указанные населенные пункты переименует высший законодательный орган страны в соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти без консультации с территориальной общиной.
 

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Почему краснеют белки глаз?
06.12.2015 19:58

Глаза относятся к органам зрительной системы, которая есть у животных и у человека. Они способны воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн, тем самым выполняя функцию зрения. Именно благодаря глазам человек воспринимает наибольшее количество информации из окружающего его мира (по некоторых данным, до 90%).

Данный орган имеет достаточно сложное строение и состоит из множества веществ. Перечислять их, однако, мы не станем — для этого имеется Википедия. А вот о некоторых проблемах поговорим более подробно, ведь игнорировать трудности, которые возникли с глазами, нельзя ни в коем случае — некоторые заболевания грозят потерей зрения навсегда! Правда, сегодня мы поговорим лишь о покраснении склеры (наружной плотной соединительнотканной оболочке, которая выполняет опорную и защитную функции) — это не столь страшный недуг, хотя он зачастую говорит о более страшных болезнях. А теперь обо всем по порядку.

Причины покраснения

В норме белок яблока имеет чистый белый оттенок, однако отчетливо видимые на нем мелкие кровеносные сосуды могут говорить о патологии, которая, возможно, требует лечения.

  • В первую очередь это может говорить лишь о том, что ваши глаза сильно устали и им необходим отдых. Когда это происходит? Например, подобными отклонениями часто страдают подростки, которые могут чуть ли не сутками проводить время за экраном монитора компьютераили перед телевизором. Что может помочь? Во-первых, здоровый сон. Во-вторых, специальные капли, которые можно приобрести в любой аптеке. В-третьих, особые компрессы, правда, использовать их можно только полноценного обследования у доктора. Ну и конечно постарайтесь как можно реже трогать раздраженные глаза.
  • Нередко покраснение возникает в результате возникновения конъюнктивита — это воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано инфекцией или аллергической реакцией. Конъюнктивит может быть различных видов, чаще всего заболевание бывает вызвано аденовирусами, в остальных случаях дело в бактериях. Проблема заключается еще и в том, что болезнь эта является заразной и может с легкостью передаваться от одного человека к другому. В качестве лечения используются компрессы, капли, антигистаминные препараты и прочие лекарственные препараты — это зависит лишь от вида конъюнктивита.
  • Возможно, что недуг был вызван повреждением роговицы — прозрачной наружной оболочки глазного яблока. Причиной повреждения может быть контакт с пылью, грязью или даже каким-то предметом. Чаще всего возникает этакая царапина, при этом затрагивается исключительно поверхность глаза. Однако если в ранку попадет инфекция, то на месте царапины образуется язвочка, а это заболевание куда серьезнее.
  • Другая вероятная причина — блефарит. Это целая группа различных заболеваний глаз, которая сопровождается хроническим воспалением век и достаточно трудно поддается лечению. В качестве возбудителя выступает золотистый стафилококк (шаровидная грамположительная бактерия, которая у пятой части населения сохраняется на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, а также на кожных покровах). Блефарит возникает также из-за анемии, недостатке витаминов, при заболеваниях пищеварительного тракта, носоглотки, зубов и так далее. Для лечения используются мази и капли на протяжении достаточно длительного срока.
  • Другая болезнь, при которой происходит сильное покраснение глазного яблока, — увеит. Это воспаление сосудистой оболочки глаза, которое в 25% случаев приводит к слабовидению и даже слепоте. Симптомами болезни служит светобоязнь, слезоточение, «туман» перед глазами, ухудшение зрения. В случае обнаружения этих симптомов, обращение за медицинской помощью должно быть как можно более быстрым.
  • Еще один крайне неприятный недуг — глаукома, целая группа глазных заболеваний, для которых свойственно постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, что приводит к развитию дефектов зрения. Существует так называемый приступ глаукомы, который возникает из-за резкого повышения внутриглазного давления. Это приводит к нарушению кровообращения глаза и даже может приводить к слепоте.
 
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Цитата

Новый исполняющий обязанности мэра Херсона Владимир Мыколаенко о славе и бренном существовании:

Мне кажется, что существование таких людей, как Чорновол, вне времени.




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Поминки Сiчi
09.06.2014 23:17
7 червня в чарівній місцевості на березі річки Інгулець (в 15 км від Херсона) пройшов старовинний козацький захід – поминки січі.У похідній козацькій церкві було накрито стіл, та запрошено усіх бажаючих на поминки. Як відомо остання січ була зруйнована 4-5 червня, а 6 червня був написаний звіт цариці Катерині Другій про виконану роботу. Тому саме перші вихідні після цієї дати і було обрано організаторами для проведення заходу.
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Херсонская крепость - удивительная городская достопримечательность
02.08.2015 08:42
В 1737 году, в ходе очередной русско-турецкой войны, на месте современных хлебозавода и портового элеватора запорожские казаки кошевого атамана Ивана Малашевича, входившие в состав армии фельдмаршала Бурхарда-Христофора фон Миниха, возвели земляное укрепление Александровский шанец или Александр-шанц. Свое название крепость получила в честь командира одной из дивизий - генерала Александра Ивановича Румянцева. Александр-шанц представлял из себя земляную крепость (ретраншемент) с двумя бастионами. За земляным валом находились три «жилых покойца» и 10 землянок. В 1737-1740 годах здесь размещался центр Перевозской паланки - одной из административно-территориальных единиц Запорожской Сечи, контролировавшей перевозы через Днепр. Гарнизон состоял из полкового старшины и 219 казаков.С целью укрепления южных рубежей Российской империи на месте Александр-шанца в 1778 году по указу императрицы Екатерины II была заложена Херсонская крепость с адмиралтейством. Имя нового города было выбрано наместником Новороссии Григорием Александровичем Потемкиным не случайно. Именно так в средние века назывался Херсонес, где Святой князь Владимир принял крещение. С августа 1778 года руководство строительством крепости и верфи было поручено генерал-цехмейстеру Ивану Абрамовичу (Ибрагимовичу) Ганнибалу - сыну арапа Петра Великого, герою русско-турецкой войны 1768-1774 годов, отличившемуся при взятии крепости Наварин и в Чесменском сражении. Вся тяжесть работ по сооружению укреплений легла на местный гарнизон, бывших запорожцев и каторжников, среди которых был и прославленный гайдамацкий атаман Семен Гаркуша. Несколько позднее в Херсон прибыло около 1 000 корабельных плотников.Уже в 1779 году на Херсонской кораблестроительной верфи были заложены первые корабли Черноморского флота. Правда, первый линейный корабль «Екатерина», построенный из сырого леса, дал течь уже при спуске на воду, однако следующий 66-пушечный линейный корабль «Слава Екатерины» успешно сошел со стапелей в 1783 году. Строительством кораблей руководил корабельных дел мастер Семен Афанасьев. В том же году сооружались фрегаты «Храбрый», «Херсон», «Крым», «Осторожный». В 1783 году в Херсон прибыла команда балтийских матросов под руководством тогда еще капитана II ранга Федора Федоровича Ушакова. В это время в городе свирепствовала чума. Ушаков приложил немало усилий, чтобы спасти свою команду, сооружавшую линейный корабль «Святой Павел» от смертоносной эпидемии. Выдающуюся роль в борьбе с чумой в Херсоне сыграл один из основоположников отечественной эпидемиологии, выпускник Киево-Могилянской академии Даниил Самойлович (Сущинский). В следующем году эпидемия чумы была ликвидирована.До наших дней от архитектурного ансамбля Херсонской крепости сохранились лишь Очаковские и Московские ворота с примыкающими к ним бастионами, один из крепостных колодцев, здание арсенала, пороховой погреб, Екатерининский собор с колокольней.
 
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На Херсонщине почтили память героя
28.12.2014 12:46

В Памятненской общеобразовательной школе I-III ступеней, что находится в Голопристанском районе, установили мемориальную доску в честь Сергея Хоменко, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции.
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