Расчет излучения для мембранных стен для различных конфигураций и заполнений (вставок) В настоящее время является актуальным использование по расчету излучения мембранных стен. Такие расчеты могут быть использованы при испытании образца с одинаковой огнестойкостью прозрачной или полупрозрачной вставки на соответствующем отрезке испытываемого образца или области перемычки. Подробнее...

Херсонский актер в мелодраме от канала "Интер" сыграл владельца казино В начале февраля, на телеканале Интер стартует 60-серийная остросюжетная мелодрама собственного производства «Спросите у осени» в которой снялся актер Херсонского облмуздрамтеатра им. Н. Кулиша, любимец херсонской публики Александр Мельник. В жизни человека осень пора зрелости и опыта, однако для настоящих чувств нет преград. Главным героям сериала, для которых жизнь преподнесла не мало испытаний, снова приходится окунуться в потоки бурных страстей и судьбоносных решений, научиться снова любить и прощать, но главное найти истинные жизненные ценности и принять главный в их жизни выбор. В сериале Александр Мельник сыграл роль хозяина казино. На экране он появится начиная с 5 серии и пройдет сериал до конца.

Почему хрустит снег? Как известно, если надавить на снег, скажем, ногой, то он издаст звук, похожий на хруст или скрип. Мы сталкиваемся с ним достаточно часто, например, когда идем по улице зимой, катаемся на лыжах и так далее. Стоит отметить тот факт, что характерный скрип мы слышим только тогда, когда температура окружающей среды не выше −5°C. Каковы причины появления этого звука? Подробнее...

Курортный поселок "Большевик" будет переименован Декоммунизация. Голопристанский район готовится к переименовании некоторых населенных пунктов Так, по информации Голопристанской райсовета и РГА на территории района переименованию подлежит 5 населенных пунктов. По предложению Голопристанской районной государственной администрации, населенные пункты предлагается переименовать так: пос. Большевик (Круглоозерська сельский совет) — Приморье с. Коммуна (Збурівська сельский совет) — Тендровское с. Индустриальное (Садовский сельский совет) — Братское с. Краснознамянка (Краснознамянська сельский совет) — Александровка пос. Октябырьское (Добропольская сельская рада) – Рассвет Напомним, что органы местного самоуправления, на территории которых находятся населенные пункты, внесены в список Украинского института памяти как такие, что нуждаются в переименовании, имели возможность предоставить предложения относительно новых названий до 21 ноября 2015 года. К сожалению, ни один сельский совет в определенные сроки своих предложений не предоставила. Уже 23 декабря 2015 года предложения будет рассматривать профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, после чего вынесет их на рассмотрение депутатов. Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая 2015 года. Законодательный акт предусматривает также демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке. Кроме того, Законом регламентируется переименование районов в городах, скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов, названия которых содержат символику тоталитарного коммунистического режима. В случае, если предложения относительно указанных населенных пунктов не поступят в определенные в законодательном акте сроки, то указанные населенные пункты переименует высший законодательный орган страны в соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти без консультации с территориальной общиной.

Почему краснеют белки глаз? Глаза относятся к органам зрительной системы, которая есть у животных и у человека. Они способны воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн, тем самым выполняя функцию зрения. Именно благодаря глазам человек воспринимает наибольшее количество информации из окружающего его мира (по некоторых данным, до 90%). Данный орган имеет достаточно сложное строение и состоит из множества веществ. Перечислять их, однако, мы не станем — для этого имеется Википедия. А вот о некоторых проблемах поговорим более подробно, ведь игнорировать трудности, которые возникли с глазами, нельзя ни в коем случае — некоторые заболевания грозят потерей зрения навсегда! Правда, сегодня мы поговорим лишь о покраснении склеры (наружной плотной соединительнотканной оболочке, которая выполняет опорную и защитную функции) — это не столь страшный недуг, хотя он зачастую говорит о более страшных болезнях. А теперь обо всем по порядку. Причины покраснения В норме белок яблока имеет чистый белый оттенок, однако отчетливо видимые на нем мелкие кровеносные сосуды могут говорить о патологии, которая, возможно, требует лечения. В первую очередь это может говорить лишь о том, что ваши глаза сильно устали и им необходим отдых. Когда это происходит? Например, подобными отклонениями часто страдают подростки, которые могут чуть ли не сутками проводить время за экраном монитора компьютера или перед телевизором. Что может помочь? Во-первых, здоровый сон. Во-вторых, специальные капли, которые можно приобрести в любой аптеке. В-третьих, особые компрессы, правда, использовать их можно только полноценного обследования у доктора. Ну и конечно постарайтесь как можно реже трогать раздраженные глаза. Нередко покраснение возникает в результате возникновения конъюнктивита — это воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано инфекцией или аллергической реакцией. Конъюнктивит может быть различных видов, чаще всего заболевание бывает вызвано аденовирусами, в остальных случаях дело в бактериях. Проблема заключается еще и в том, что болезнь эта является заразной и может с легкостью передаваться от одного человека к другому. В качестве лечения используются компрессы, капли, антигистаминные препараты и прочие лекарственные препараты — это зависит лишь от вида конъюнктивита. Возможно, что недуг был вызван повреждением роговицы — прозрачной наружной оболочки глазного яблока. Причиной повреждения может быть контакт с пылью, грязью или даже каким-то предметом. Чаще всего возникает этакая царапина, при этом затрагивается исключительно поверхность глаза. Однако если в ранку попадет инфекция, то на месте царапины образуется язвочка, а это заболевание куда серьезнее. Другая вероятная причина — блефарит. Это целая группа различных заболеваний глаз, которая сопровождается хроническим воспалением век и достаточно трудно поддается лечению. В качестве возбудителя выступает золотистый стафилококк (шаровидная грамположительная бактерия, которая у пятой части населения сохраняется на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, а также на кожных покровах). Блефарит возникает также из-за анемии, недостатке витаминов, при заболеваниях пищеварительного тракта, носоглотки, зубов и так далее. Для лечения используются мази и капли на протяжении достаточно длительного срока. Другая болезнь, при которой происходит сильное покраснение глазного яблока, — увеит. Это воспаление сосудистой оболочки глаза, которое в 25% случаев приводит к слабовидению и даже слепоте. Симптомами болезни служит светобоязнь, слезоточение, «туман» перед глазами, ухудшение зрения. В случае обнаружения этих симптомов, обращение за медицинской помощью должно быть как можно более быстрым. Еще один крайне неприятный недуг — глаукома, целая группа глазных заболеваний, для которых свойственно постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления, что приводит к развитию дефектов зрения. Существует так называемый приступ глаукомы, который возникает из-за резкого повышения внутриглазного давления. Это приводит к нарушению кровообращения глаза и даже может приводить к слепоте.