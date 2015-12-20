Курортный поселок "Большевик" будет переименован

Декоммунизация. Голопристанский район готовится к переименовании некоторых населенных пунктов

Так, по информации Голопристанской райсовета и РГА на территории района переименованию подлежит 5 населенных пунктов. По предложению Голопристанской районной государственной администрации, населенные пункты предлагается переименовать так:

пос. Большевик (Круглоозерська сельский совет) — Приморье

с. Коммуна (Збурївська сельский совет) — Тендровское

с. Индустриальное (Садовский сельский совет) — Братское

с. Краснознамянка (Краснознамянська сельский совет) — Александровка

пос. Октябырьское (Добропольская сельская рада) – Рассвет

Напомним, что органы местного самоуправления, на территории которых находятся населенные пункты, внесены в список Украинского института памяти как такие, что нуждаются в переименовании, имели возможность предоставить предложения относительно новых названий до 21 ноября 2015 года.

К сожалению, ни один сельский совет в определенные сроки своих предложений не предоставила.

Уже 23 декабря 2015 года предложения будет рассматривать профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, после чего вынесет их на рассмотрение депутатов.

Закон Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” вступил в силу 21 мая 2015 года.

Законодательный акт предусматривает также демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932–1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

Кроме того, Законом регламентируется переименование районов в городах, скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов, названия которых содержат символику тоталитарного коммунистического режима.

В случае, если предложения относительно указанных населенных пунктов не поступят в определенные в законодательном акте сроки, то указанные населенные пункты переименует высший законодательный орган страны в соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти без консультации с территориальной общиной.