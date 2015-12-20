|Курортный поселок "Большевик" будет переименован
|20.12.2015 22:16
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Декоммунизация. Голопристанский район готовится к переименовании некоторых населенных пунктов
Так, по информации Голопристанской райсовета и РГА на территории района переименованию подлежит 5 населенных пунктов. По предложению Голопристанской районной государственной администрации, населенные пункты предлагается переименовать так:
пос. Большевик (Круглоозерська сельский совет) — Приморье
с. Коммуна (Збурївська сельский совет) — Тендровское
с. Индустриальное (Садовский сельский совет) — Братское
с. Краснознамянка (Краснознамянська сельский совет) — Александровка
пос. Октябырьское (Добропольская сельская рада) – Рассвет
Напомним, что органы местного самоуправления, на территории которых находятся населенные пункты, внесены в список Украинского института памяти как такие, что нуждаются в переименовании, имели возможность предоставить предложения относительно новых названий до 21 ноября 2015 года.
К сожалению, ни один сельский совет в определенные сроки своих предложений не предоставила.
Уже 23 декабря 2015 года предложения будет рассматривать профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, после чего вынесет их на рассмотрение депутатов.
Закон Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики” вступил в силу 21 мая 2015 года.
Законодательный акт предусматривает также демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора
Кроме того, Законом регламентируется переименование районов в городах, скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов, названия которых содержат символику тоталитарного коммунистического режима.
В случае, если предложения относительно указанных населенных пунктов не поступят в определенные в законодательном акте сроки, то указанные населенные пункты переименует высший законодательный орган страны в соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти без консультации с территориальной общиной.